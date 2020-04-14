В США в сложном положении находятся 74 российских школьника

Непонятно, с какой целью их вывозили за границу. Этот вопрос обсуждается с властями.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Америке находятся 74 школьника, которые непонятно для чего вывозились из России. Москва требует пояснения у американской стороны. Захарова уверяет, что пока ситуацию никак не комментируют.

В американской дипмиссии заявили, что знают о 51 школьнике на территории Америки, которые остаются в США по программам, спонсируемым бизнес-сектором. Часть из ребят уже попросились на родину, сейчас решается вопрос об их возвращении домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США за сутки от коронавируса погибли свыше 1,5 тысяч человек. Общее число погибших за время пандемии в Соединенных Штатах достигло 20 457 человек. Число зараженных коронавирусом в США достигло 526 391 американцев.