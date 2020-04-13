В США за сутки от коронавируса погибли свыше 1,5 тысяч человек

В США за прошедшие сутки от коронавируса скончались более 1,5 тысяч граждан. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Общее число погибших за время пандемии в Соединенных Штатах достигло 20 457 человек. Число зараженных коронавирусом в США достигло 526 391 американцев.

При этом выздоровели 31,3 тысячи пациентов.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США. По его словам, после пандемии мир уже не будет прежним. Ситуация с коронавирусом скажется на экономике и зарплатах.