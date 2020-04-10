Малкин о ситуации с коронавирусом в США: трупы складывают друг на друга

Малкин о ситуации с коронавирусом в США: трупы складывают друг на друга
Евгений Малкин. Фото: instagram.com/e.malkin71geno/

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

«В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, — это уже не смешно, это кошмар, большая трагедия», — сказал хоккеист.

По его словам, после пандемии мир уже не будет прежним. Ситуация с коронавирусом скажется на экономике и зарплатах.

По последним данным, в США число жертв коронавируса достигло 466 033, погибли 16 690 человек. При этом выздоровели 25 988 человек.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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