Власти Петербурга усилят движение на 11 автобусных линиях

По городу начнут курсировать дополнительные 50 автобусов.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. С завтрашнего дня будет сокращен интервал движения на 11 автобусных линиях – власти приняли решение отправить 50 дополнительных транспортных средств. Речь идет о маршрутах №№ 6, 24, 33, 46, 74, 86, 91, 123, 127, 130, 198. В ведомстве пообещали следить за ситуацией и делать все, чтобы граждане могли добраться без проблем туда, куда им нужно.

Напоминаем, что в городе введен режим самоизоляции, в связи с чем количество автобусов уменьшили – в них не было надобности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приостановлено движение автобусов к Крематорию. Речь идет о маршруте №138. Автобусы временно перестанут ходить в период с 11 по 30 апреля.