Медведев прокомментировал слухи о возможном уходе Дзюбы

Футболистом якобы интересуется итальянский клуб.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем сообщает «Чемпионат». Генеральный директор «Зенита» Дмитрий Медведев, комментируя слухи, заверил, что Артем Дзюба не собирается уходить из петербургского клуба. Слухи, подчеркнул он, не имеют под собой никакой почвы. Медведев также рассказал, что сейчас «Зенит» готовится к возобновлению чемпионата и других задач перед ним не стоит.

Напоминаем, что ряд СМИ писали, что Артемом Дзюбой интересуется итальянский клуб «Лацио».

В «Зените» футболист играет с 2015 года, за это время он выигрывал чемпионат России и признавался лучшим в своем деле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Артем Дзюба рассказал о деградации и падении Василия Уткина. Форвард отметил, Уткин злится на весь мир, потому что он одинок. По его словам, «природа и так сделала свое дело» и добавил, что ему даже Уткина.