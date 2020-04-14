Меган Маркл и принц Гарии купили особняк за $15 млн

Супруги на полном серьезе решили остаться в Америке и пустить там корни.

Об этом стало известно 14 апреля. Меган Маркл и принц Гарри приобрели особняк в одном из самых престижных районов Калифорнии. Он раньше принадлежал актеру и режиссеру Мелу Гибсону, который расстался с недвижимостью за баснословные деньги – 15 миллионов долларов. Отмечается, что в доме есть бассейн, множество комнат и гостевое крыло.

Напоминаем, что супруги отказались от королевских полномочий и перебрались в Америку. Меган Маркл хочет построить актерскую карьеру, а ее муж пока не может работать, так как не получил на это разрешение. Им помогают родственники, которые не стали отворачиваться от парочки после их решения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл нашла сильную союзницу в Голливуде. Артистка надеется на помощь актрисы Анджелины Джоли.