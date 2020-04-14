Беглов рассказал о стоимости лечения пациентов с коронавирусом

Губернатор поблагодарил всех, кто остается дома.

Об этом стало известно14 апреля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал обо всем на своей странице во «Вконтакте». Он поблагодарил граждан, которые соблюдают режим самоизоляции, и отметил, что от этого зависит, как скоро коронавирус перестанет распространяться по городу. Беглов заверил, что находиться дома – это единственный эффективный способ ничем не заболеть. Глава города понимает, что это непросто и даже муторно, но другого выхода нет.

Беглов напомнил, что количество заболевших увеличивается – уже сейчас коронавирусом заболели более шести тысяч россиян.

«Части заражений можно было бы избежать, если бы не эгоизм и преступная беспечность»,

— убежден губернатор.

Беглов также рассказал, что вылечить пациента с легкой формой заболевания стоит 24 тысячи рублей, а вот на тяжелобольного требуется потратить более полумиллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около 60 тыс. петербуржцев могли иметь контакты с заразившимися коронавирусом.