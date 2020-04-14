Около 60 тыс. петербуржцев могли иметь контакты с заразившимися коронавирусом

Власти рассматривают возможность введения карантина на пять недель.

Об этом стало известно 14 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина. Он заявил, что около 60 тысяч граждан могли контактировать с коронавирусными больными и даже не знать об этом. Это значит, что часть из них являются носителями инфекции. Для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, город готов объявить пятинедельный карантин. Возможно, он поможет стабилизировать ситуацию в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что в Северной столице коронавирусом больны 799 человек, выздоровели 163 человека. Город входит в тройку с наибольшим количеством инфицированных. Княгин считает, что ситуация в Петербурге вряд ли наладится – мол, коронавирус еще свое возьмет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне могут заразиться коронавирусом через еду.