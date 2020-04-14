Россияне могут заразиться коронавирусом через еду

Эксперты отметили, что вирус проникает в организм даже во время приема пищи.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем рассказал советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью сайту стопкоронавирус.рф. Он заявил, что коронавирус способен проникать в организм человека вместе с едой. Также человек может заразиться, если притронется к лицу грязной рукой. Эксперт заверил, что в большинстве случаев пациенты выздоравливают, но 20% из них вылечить не так-то просто.

Малеев подчеркнул, что коронавирус также передается через плаценту во время родов, но пока такое происходило всего несколько раз.

«Сложно сказать, ведь пика болезнь не достигла. Думаю, инфекция останется некоторое время с нами, просто в меньших масштабах»,

— заявил он, рассуждая об окончании пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ убеждены, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.