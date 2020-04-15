Ученые подсчитали количество левшей в мире

При этом они предупреждают, что цифра может быть неточной.

Об этом стало известно 14 апреля. Обо всем сообщается на сайте Сент-Эндрюсского университета (Шотландия). Ученые провели исследование и выяснили, сколько в мире проживает левшей. Они уточняют, что определить точное количество невозможно, так как некоторые люди используют левую руку далеко не во всех случаях. Тем не менее, эксперты склонны думать, что чаще всего задействуют левую руку примерно 18% жителей земли. Вполне вероятно, что таковых в два раза меньше.

Ученые собираются в дальнейшем выяснить, влияет ли на что-нибудь то, что человек левша или нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые подтвердили, что у курильщиков выше риск заразиться коронавирусом. Согласно данным последних исследований, с полным описанием которых можно ознакомиться в European Respiratory Journal, курение облегчает коронавирусу «проход» в легкие.