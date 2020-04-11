Ученые подтвердили, что у курильщиков выше риск заразиться коронавирусом

«Никогда еще не было времени лучше, чем сейчас, чтобы бросить курить», — заявила Люн. Фото: pixabay.com

«Никогда еще не было времени лучше, чем сейчас, чтобы бросить курить», — заявила Люн. Фото: pixabay.com

Эксперт по респираторным заболеваниям, американский врач Дженис Люн рассказала, что курильщики действительно находятся в большой опасности.

Согласно данным последних исследований, с полным описанием которых можно ознакомиться в European Respiratory Journal, курение облегчает коронавирусу «проход» в легкие. Вредная привычка повышает содержание фермента АСЕ-2 в организме, аналогичные показатели наблюдаются и у зараженных коронавирусной инфекцией.

Отметим, что сейчас количество зараженных COVID-19 перевалило за полтора миллиона человек во всем мире. Число летальных исходов выросло до сотни тысяч пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов резко высказался в отношении нарушителей режима самоизоляции, введенного в России. По его мнению, нарушить карантин сопоставимо с самострелом.