Ученые подтвердили, что у курильщиков выше риск заразиться коронавирусом

Эксперт по респираторным заболеваниям, американский врач Дженис Люн рассказала, что курильщики действительно находятся в большой опасности.
Согласно данным последних исследований, с полным описанием которых можно ознакомиться в European Respiratory Journal, курение облегчает коронавирусу «проход» в легкие. Вредная привычка повышает содержание фермента АСЕ-2 в организме, аналогичные показатели наблюдаются и у зараженных коронавирусной инфекцией.
Отметим, что сейчас количество зараженных COVID-19 перевалило за полтора миллиона человек во всем мире. Число летальных исходов выросло до сотни тысяч пациентов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов резко высказался в отношении нарушителей режима самоизоляции, введенного в России. По его мнению, нарушить карантин сопоставимо с самострелом.