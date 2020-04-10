Беглов сравнил нарушение режима самоизоляции с самострелом

В ходе круглого стола, посвященного вопросу коронавирусной инфекции, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов резко осудил нарушителей режима самоизоляции.

Градоначальник сравнил пренебрежение мерами безопасности с самострелом. Беглов также подчеркнул, что на данный момент в городе составлено триста протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Губернатор считает, что к горожанам, пренебрегающим собственным здоровьем и здоровьем окружающих, необходимо применять более жесткие меры.

Так, Беглов предложил работодателям не выплачивать нарушителям, находящимся на строгом карантине, отпускные и часть больничного. Отметим, что сейчас обязательной самоизоляции подвергаются люди, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с заболевшим COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса закрыли общежитие колледжа Политехнического университета. У одного из студентов диагностировали коронавирус.