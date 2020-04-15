Специалист рассказал, чем грозит самодельный антисептик

При неправильном приготовлении, он будет попросту не эффективен.

Речь идет о спиртосодержащем антисептике, который многие, в условиях дефицита и подорожания, решают делать самостоятельно. Только сделать его правильно достаточно сложно. Об этом рассказал врач-фармаколог поликлиники №1 управделами президента Игорь Федоров, отвечая на самые популярные вопросы про обработку рук в условиях активного распространения коронавирусной инфекции, в группе управления делами президента России в социальной сети «Вконтакте».

Стоит довериться профессионалам и купить антисептик, а не пытаться сделать его самому. Убивать патогены спирт может в содержании более 62%. Если подобных условий в самодельном защитном средстве не соблюсти, человек не будет защищен по-настоящему, а лишь будет думать, что это так.

Что касается антисептиков, в которых не содержится спирт, к примеру, хлоргексидин, то с COVID-19 он справиться не сможет. Он может уничтожать бактерии, но вирусы одолеть не в состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в три раза увеличат объемы производства антисептиков.