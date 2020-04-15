В Китае пять горняков оказались под завалами при обрушении шахты

В северной части Китая 13 человек оказались под завалами в результате обрушения угольной шахты. Восемь горняков сумели самостоятельно выбраться на поверхность.

Все произошло во вторник утром, 14 апреля, на угольной шахте компании Datong Coal Mine Group в провинции Шаньси.

Как сообщил ТАСС, ближе к ночи спасатели смогли связаться с оставшимися под завалами рабочими. По предварительным данным, причиной происшествия стало обрушение несущих конструкций из-за обвала горной породы.

Спасательные работы продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае за сутки зафиксировали 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число подтвержденных случаев инфицирования в Китае превысило 82 тыс.