В Китае за сутки зафиксировали 108 случаев заражения коронавирусом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за сутки зафиксировано 108 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека, выздоровели 88 пациентов. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 82 160, болеют 1156 человек (121 человек находится в тяжелом состоянии), 77 663 человека выписаны из больниц, 3341 скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 853 155 человек. Скончались 114 247, при этом 423 554 человека выздоровели.

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