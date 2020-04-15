За сутки из больницы в Коммунарке выписали 37 пациентов

За сутки из больницы в Коммунарке выписали 37 пациентов
Коронавирус. Фото: pixabay

В московском медцентре в Коммунарке на лечении находятся почти 490 человек. Главврач больницы опубликовал ежедневные сведения об инфицированных, находящихся медучреждении.

Обо всем стало известно сегодня, 15 апреля. По словам Дениса Проценко, на лечении в Коммунарке находятся 487 человек.

На странице в социальной сети Facebook специалист рассказал, что 14 апреля поступили 34 пациент, 37-выписали. Медик уточнил, что у 485 пациентов, находящихся на лечении, диагноз «внебольничная пневмония».

Проценко добавил, что 39 человек перевели в реанимацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число инфицированных в мире превысило 2 млн человек. Самое большое число заразившихся новым вирусом в США. Пандемия новой инфекции продолжает обретать пугающие масштабы. В нескольких странах с каждым днем увеличивается количество заболевших.

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