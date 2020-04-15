Коронавирус 15 апреля: в мире более 126 тысяч умерших

Согласно последним данным, число инфицированных новым вирусом по всему миру достигло двух миллионов.

На утро среды, 15 апреля, число заразившихся составляет 2 001 581 человек. По информации с карт мониторинга, побороть коронавирус смогли 480 307 человек, умерли от вызванных болезнью осложнений — 126 734 пациента.

Самое большое число заболевших Covid-19 в Соединенных Штатах: 614 117 человек.

Пандемия новой инфекции продолжает обретать пугающие масштабы. Людей просят соблюдать режим самоизоляции и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжают отмывать улицы от коронавируса. Дороги обрабатывают специальным средством с хлором. Большинство петербуржцев сегодня утром остались дома, следуя рекомендациям, дороги свободны от пробок.