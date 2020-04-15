Лжеиностранок судят за мошенничество с шубами в Петербурге

Лжеиностранок судят за мошенничество с шубами в Петербурге
Женщины притворились продавцами элитных шуб. Фото: unsplash.com

В Петербурге перед судом предстанут две женщины, обвиняемые в мошенничестве. Как полагает следствие, они, притворившись иностранками, развели потерпевшую на 500 тыс. с помощью шуб.

«Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Согласно материалам дела, в августе 2019 года женщины разработали план. Они придумали легенду, по которой являлись иностранками — поставщиками известной сети магазинов. Женщины якобы занимались продажей элитных меховых изделий.

Злоумышленницы обратились к потерпевшей, с которой ранее не были знакомы, и предложили ей помочь в продаже пяти шуб. Они пояснили, что сами не могут сделать это из-за своего иностранного гражданства.

Женщина передала злоумышленницам 500 тыс. рублей, будучи уверенной, что получит за них в магазине более 900 тыс. Позднее выяснилось, что общая стоимость шуб — 272 тыс. рублей.

Обвинительное заключение в отношении злоумышленниц утверждено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга отсудила у продавца шуб более миллиона рублей после того, как купила бракованное изделие.

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