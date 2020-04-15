В Петербурге пенсионерка перевела лжепредставителю банка почти 350 тысяч

В Петербурге пенсионерка перевела лжепредставителю банка почти 350 тысяч
Пенсионерка вызвала полицию. Фото: pixabay

В Выборгском районе Северной столицы пожилая горожанка перевела мошеннику 327 тыс. рублей.

Все произошло во вторник, 14 апреля. В отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанка России».

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина заверил, что со счета горожанки происходило несанкционированное снятие денежных средств. Чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем, ей необходимо перевести деньги на другой счет.

Заявительница отправилась в вестибюль станции метро «Удельная», где через банкомат указанного банка перевела деньги на номер 8-904-468-03-96.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят лжеиностранок за мошенничество с шубами.

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