На Фомина у пьяного петербуржца отобрали пустую сумку за долги

На Фомина у пьяного петербуржца отобрали пустую сумку за долги
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга пьяный горожанин лишился сумки. Полицейские проводят проверку по факту грабежа.

Все произошло среду, 15 апреля, у дома №9 на улице Ивана Фомина. В 4:12 в отдел полиции обратился 55-летний мужчина. Он рассказал, что у подъезда двое неизвестных вырвали у него сумку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили заявителя в его квартире. Мужчина был сильно пьян.

Он пояснил, что к нему и его знакомой подошли двое мужчин, просили вернуть некий долг его 34-летней знакомой. После чего один из неизвестных выхватил у заявителя сумку черного цвета, в которой не было никаких ценностей, затем мужчины сбежали.

Полицейские начали розыск злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дунайском местных жителей напугала пьяная девушка с лицом в крови. По словам горожан, она разгуливала голышом.

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