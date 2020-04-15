На Дунайском местных жителей напугала пьяная девушка с лицом в крови, разгуливающая голышом

На Дунайском местных жителей напугала пьяная девушка с лицом в крови, разгуливающая голышом
Девушку госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Московском районе Северной столицы местных жителей напугала пьяная девушка, разгуливающая голышом. По словам горожан, она просила воды.

Все произошло во вторник, 14 апреля, в парадной дома №14/1 на Дунайском проспекте. На место происшествия прибыли правоохранители. Неизвестную с лицом в крови к тому моменту уже госпитализировали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у девушки диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом 4-5 ребер, двухсторонний пневмоторакс, закрытую травму живота.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося. Врачам пострадавшая призналась, что пыталась научиться летать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка перевела лжепредставителю банка более 300 тыс. рублей.

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