В заброшенном здании в Кронштадте найден труп местного жителя

В Кронштадте в заброшенном здании найден труп. В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.

Во вторник, 14 апреля, в 20:45 в отдел полиции поступило сообщение о том, что в бывшем здании Мореходной школы, расположенном в доме №5 по улице Зосимова, лежит мужчина без сознания, на вид ему 35 лет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские установили, что тело заявители обнаружили на первом этаже двухэтажного здания. На голове 37-летнего погибшего — ссадина. Правоохранители выяснили его личность: мужчина проживал на Крондштадтской улице.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дети нашли череп с костями на Кронштадтском шоссе. С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли восемь костных останков.