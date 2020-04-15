У жителя Петербурга украли 4000 медицинских масок

Предприимчивый гражданин решил заработать на непростой эпидемиологической ситуации, вот только его самого оставили не только без денег, но и без товара.

Маски потерпевший решил продать через социальную сеть Instagram. Именно там он нашел покупателя, с которым договорился о встрече. Прибыв на место предполагаемой сделки (3 линия Васильевского острова) , мужчина оказался жертвой нападения троих неизвестных. Обратиться в полицию жертва преступления решила лишь спустя 4 дня после происшествия.

Ущерб от ограбления оценивается в 156 тысяч рублей.

В результате розыскных работ, полицейские смогли выйти на подозреваемого в данном деянии. Им оказался кассир одного из магазинов в Мурино. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на свои источники.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограбившие курьера в центре оказались причастны к грабежу доставщика на севере Петербурга.