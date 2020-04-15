Украина заявила о возможности ракетного удара по России

Украина заявила о возможности ракетного удара по России
Литовкин подчеркнул, что в арсенале Украины - старое советское оружие. Фото: pixabay.com

Руководитель Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что Украина может нанести ракетный удар по инфраструктурным объектам России.

В частности, пострадать от поражения «Ольхой», украинской системой залпового огня может и нефтеперерабатывающее предприятие, которое находится в Ростовской области. В свою очередь, российские эксперты оценили возможность такого развития событий.

Военный аналитик Виктор Литовкин считает, что Киев не сможет пойти на такой шаг. Он также отметил, что в случае необходимости Россия примет ответные меры, в результате которых от Украины «не останется пустого места», цитирует Литовкина портал Ura.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о десятилетии авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибло польское правительство и президент Польши Лех Качиньский. Это сильно повлияло на отношения Польши и России.

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