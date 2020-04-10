С момента крушения самолета с правительством Польши на борту прошло 10 лет

Несмотря на пандемию, делегация из Польши прибыла сегодня на место трагедии, чтобы отдать дань памяти президенту и другим погибшим. Фото: Wikipedia

Несмотря на пандемию, делегация из Польши прибыла сегодня на место трагедии, чтобы отдать дань памяти президенту и другим погибшим. Фото: Wikipedia

В Смоленске прошла траурная церемония, посвященная десятилетию с момента авиакатастрофы, потрясшей мир: в апреле 2010 года рядом с городом разбился самолет, в котором находилось правительство Польши вместе с президентом Лехом Качиньским.

Причиной крушения самолета стали неблагоприятные погодные условия: судно заходило на посадку в условиях густого тумана. Официально установлено, что страшная катастрофа произошла по вине пилотов, а также высокопоставленных пассажиров, вмешивавшихся в решения экипажа. При этом польские эксперты с такими выводами не согласны.

Отметим, что в тот злополучный день Лех Качиньский направлялся в Смоленск, чтобы почтить память жертв «катынского дела» 1940 года. После случившегося отношения России и Польши обострились, не в последнюю очередь, из-за отношения брата-близнеца экс-президента, Ярослава Качиньского, для которого смерть Леха стала серьезным ударом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Польша обвиняет Россию в ложной трактовке событий Второй Мировой войны.