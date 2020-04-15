В Петербурге полностью продезинфицировали Московский вокзал

В Северной столице в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции продезинфицировали здание Московского вокзала.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). Мероприятие осуществлялось при содействии Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов и Невского спасательного центра при ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Состав, которым обработали все, в том числе, служебные помещения вокзала, абсолютно безопасен для здоровья людей и животных, отмечают в ОЖД. Кроме того, на всех вокзалах, находящихся в ведомстве ОЖД, введены усиленные противовирусные меры: уборка, проветривание, спецразметка и постоянное информирование пассажиров о способах борьбы с COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, как сделать наиболее безопасной поездку в транспорте во время коронавирусной пандемии.