Эксперты рассказали, как обезопасить поездку в транспорте в период пандемии

Против человека играет и вентиляция, которая обычно располагается на весь объем вагона, а за счет того, что люди постоянно входят и выходят из транспорта и повышается риск заражения. Фото: pixabay

Против человека играет и вентиляция, которая обычно располагается на весь объем вагона, а за счет того, что люди постоянно входят и выходят из транспорта и повышается риск заражения. Фото: pixabay

Пассажирам, которым в период пандемии приходится пользоваться общественным транспортом, необходимо соблюдать основные меры санитарной безопасности, чтобы не заразиться новой инфекцией. Об этом рассказали исследователи сервиса путешествий Туту.ру.

По словам специалистов, в период эпидемии коронавируса есть вероятность заражения в местах большого скопления людей. Горожанам, которым приходится пользоваться общественным транспортом, посоветовали выбирать время, когда снижается уровень пассажиропотока, не касаться лица и использовать антисептик.

Как сообщили РИА Новости, по завершении поездки рекомендуется переодеваться, а «дорожную» одежду постирать.

Специалисты также напомнили, что общественный транспорт на дорогах России дезинфицируют, а водителям и кондукторам выдали индивидуальные средства защиты, а также дезинфицирующие средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ назвала коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа.