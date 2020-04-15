Трамвайные вагоны военной поры приехали к «Блокадной подстанции»

Фрагмент электрического кабеля со дна Ладожского озера, как немой свидетель исторических событий, станет главным смысловым ядром акции «Кабель жизни». Фото: ГЭТ "Электротранспорт Санкт-Петербурга"

Фрагмент электрического кабеля со дна Ладожского озера, как немой свидетель исторических событий, станет главным смысловым ядром акции «Кабель жизни». Фото: ГЭТ "Электротранспорт Санкт-Петербурга"

15 апреля 2020 года трамвайное движение отмечает 78-ю годовщину возвращения на улицы Ленинграда, в этот же день 1942 года состоялась запуск первого трамвая в осажденном фашистами Ленинграде.

В честь торжественной даты реплики музейных вагонов МС и ЛМ-33 совершили памятную поездку по центру Санкт-Петербурге и остановились возле историческоо здания «Блокадной подстанции» на Фонтанке. На фасаде дома к 75-летию победы в Великой Отечественной войне появилась специальная подсветка.

Символический рейс трамваев дал старт мемориальной акции «Кабель жизни», которая освещает историю прорыва энергетической блокады Ленинграда. Сегодня «Кабель жизни» объединяет Санкт-Петербург, Волхов, Кобону и Новую Ладогу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на рейсы вышли 22 дополнительных троллейбусных и трамвайных маршрута.