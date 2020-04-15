В Петербурге орудуют коронавирусные мошенники, выдающие «цифровые пропуски»

Ни при каких условиях не нужно разглашать по телефону или в интернете информацию, связанную с банковскими картами или счетами Фото: pixabay.com

Ни при каких условиях не нужно разглашать по телефону или в интернете информацию, связанную с банковскими картами или счетами Фото: pixabay.com

Мошенники Северной столицы решили использовать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в своих целях: злоумышленники предоставляют якобы цифровые пропуски в обмен на данные банковских карт.

Помимо QR-кодов, которые выдаются под видом электронных пропусков, аферисты предлагают присылать уведомления о городских зонах, посещение которых разрешено. Об участившихся случаев подобного мошенничества в среду, 15 апреля, рассказали в официальном телеграмм-канале администрации северной столицы «Петербург против коронавируса».

Власти города подчеркивают, что на сегодняшний день для передвижения по улицам не нужны никакие специальные документы, и просят граждан быть бдительными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области задержали аферистов, наживавшихся на пенсионерах.