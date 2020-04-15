Жители более 30 домов в Московском районе остались без горячей воды

Жители более 30 домов в Московском районе остались без горячей воды
Батареи. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

В Московском районе Северной столицы 32 дома остались без горячей воды и отопления. Причиной таких неудобств для жильцов стали работы по восстановлению трубопровода.

Обо всем стало известно сегодня, 15 апреля. Как сообщается в группе администрации района в социальной сети «ВКонтакте», от теплоснабжения отключены здания, расположенные на Пулковском шоссе, Дунайском проспекте и Среднерогатской улице. Все дома подключенные к ООО «Пулковская ТЭЦ».

Вернуть горожанам подачу тепла и горячей воды в квартиры обещают сегодня к девяти часам вечера.

Напомним, большинство петербуржцев сейчас находятся дома, соблюдая режим самоизоляции. Горожан просят не выходить на улицу без ненадобности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус лишил петербуржцев общественных туалетов. Их закрыли для противодействия распространению нового вируса.

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