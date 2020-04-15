Медцентр на базе военного госпиталя ЗВО в Петербурге готов более чем наполовину

Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведётся строительство шести многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Подольске, Калининграде и Одинцове. Фото: pixabay.com

Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведётся строительство шести многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Подольске, Калининграде и Одинцове. Фото: pixabay.com

Возведение медцентра на базе военного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) в Северной столице завершено более чем на 50%.

Об этом в среду, 15 апреля, рассказали в пресс-службе ЗВО. Сейчас строители завершают укладку кирпичных стен и в ближайшее время врачи вместе с представителями предприятий-изготовителей приступят к установке и пуско-наладочным работам медицинского оборудования.

На стройплощадке задействовано свыше 520 рабочих и 60 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся в круглосуточно, в три смены. К строительству многофункционального медицинского центра привлечены специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус не остановил строительство жилых зданий в Петербурге.