В Петербурге пока не планируют сворачивать строительство жилья из-за коронавируса

Петербург пока не планирует останавливать пока не планируют останавливать строительство жилья из-за коронавируса.

Как пояснили в пресс-службе городского комитета по строительству, согласно указу президента, каждый регион вправе самостоятельно принимать решение о прекращении той или иной деятельности. Там отметили, что если возникнет угроза здоровья граждан, то стройку приостановят, сообщает «Мойка 78».

«Мы не можем прогнозировать, как будет дальше развиваться ситуация. На данный момент никаких указаний о приостановке строительства нет. Но каждая строительная компания руководствуется собственными потребностями в работе и действует согласно внутренним регламентам»,- пояснили в пресс-службе комитета по строительству Петербурга.

Напомним, в Москве недавно приостановили строительство жилья из-за эпидемии коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

С начала пандемии в России зафиксировано 21 102 заболевших, из них 1694 человека успешно вылечились, а 170 пациентов скончались. Отметим, что почти половина поступивших в больницы Москвы за последние сутки (44,5%) — люди, в возрасте от 18 до 45 лет, и лишь 14% — старше 65 лет. В Петербурге за прошедшие сутки выявлен 121 новый случай инфицирования COVID-19. В Ленобласти выявлено 35 случаев. Согласно данным оперативного штаба на 14 апреля, всего по России зафиксировано 2 774 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших в Петербурге таким образом выросло до 799.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.