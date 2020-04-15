С начала 2020 года работу в России потеряли 44 тысячи человек

В России число безработных с начала 2020 года выросло на 44 тыс. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе видеосовещания, посвященного санитарно-эпидемиологической ситуации и борьбе с распространением COVID-19, в среду, 15 апреля.

«Сейчас в Российской Федерации зарегистрировано 735 тыс. безработных», — сказал Котяков.

Министр добавил, что годом ранее безработными в России числились 813 тыс. человек.

Видеосовещание с правительством проходит под руководством президента России Владимира Путина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за две недели самоизоляции количество безработных выросло на 13,8% — до 16 тыс. 465. Работу потеряли порядка двух тысяч человек. По прогнозам директора петербургского Центра занятости населения Юлии Гороховой, число безработных к концу апреля может достигнуть 22-25 тыс. человек.