За две недели самоизоляции число безработных петербуржцев выросло на 14%

За две недели самоизоляции число безработных петербуржцев выросло на 14%
На данный момент спросом пользуются вакансии курьеров, медицинский и IT-персонал. Фото: pixabay

В Северной столице растет число безработных жителей. Основного заработка лишились 16,5 тыс. человек.

По словам директора городского Центра занятости населения Юлии Гороховой, две недели назад количество безработных в городе составляло 14,5 тыс. человек. За две недели самоизоляции соответствующий показатель вырос до 16 465 человек.

Как сообщает ТАСС, специалист подчеркнула, что число безработных за прошедшие две недели выросло на 13,8%.

Согласно прогнозам Гороховой, на следующей неделе число горожан, лишенных постоянного заработка, может достичь 18,5 тыс. человек, а к концу текущего месяца — 22-25 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как избежать семейных конфликтов в самоизоляции. По словам психолога, необходимо все и всегда проговаривать, чтобы обиды и негатив не копились. Она подчеркнула, что делать это нужно не при детях.

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За две недели самоизоляции число безработных петербуржцев выросло на 14%