Путин предложил создать для бизнеса льготные кредиты

Путин предложил создать для бизнеса льготные кредиты
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин предложил создать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий в России.

Обо всем стало известно в среду, 15 апреля, во время обращения главы государства к россиянам. По словам Путина, ставка будет субсидировать на ставку Центробанка. В ходе выступления президент подчеркнул, что необходимо поддерживать занятость сотрудников по всей кооперационной цепочке.

Путин также предложил направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала введения режима самоизоляции в Санкт-Петербурге число безработных горожан выросло на 14 процентов. К концу текущего месяца число лишенных постоянного заработка может достичь до 25 тыс. человек. Такие прогнозы огласила директора городского Центра занятости населения.

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