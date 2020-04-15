Путин предложил создать для бизнеса льготные кредиты

Российский лидер Владимир Путин предложил создать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий в России.

Обо всем стало известно в среду, 15 апреля, во время обращения главы государства к россиянам. По словам Путина, ставка будет субсидировать на ставку Центробанка. В ходе выступления президент подчеркнул, что необходимо поддерживать занятость сотрудников по всей кооперационной цепочке.

Путин также предложил направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала введения режима самоизоляции в Санкт-Петербурге число безработных горожан выросло на 14 процентов. К концу текущего месяца число лишенных постоянного заработка может достичь до 25 тыс. человек. Такие прогнозы огласила директора городского Центра занятости населения.