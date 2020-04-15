«Питер в своем стиле»: петербуржцы устроили концерт на балконе дома

На Большом проспекте Петроградской стороны состоялся дневной концерт. Двое мужчин спели для горожан, не нарушая режим самоизоляции.

Обо всем стало известно в среду, 15 апреля. Видеозапись концерта очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что мужчины вынесли на балкон колонки и микрофон и стали петь. Скорее всего, горожане решили таким образом развлечься на самоизоляции, а заодно развлечь и остальных петербуржцев.

Некоторые горожане восприняли выступление негативно.

«Бедные соседи», — написал подписчик.

Другие же призвали петербуржцев относиться ко всему добрее, а также поддерживать друг-друга.

«Питер в своем стиле», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал советы по питанию в условиях самоизоляции. По словам специалистов, питаться стоит чаще.