Ситуацию с COVID-19 в хостеле в Новосергиевке прокомментировали в правительстве Ленобласти

Заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин высказался о ситуации во Всеволожском районе, где на карантин закрыли общежитие с мигрантами.

Вспышка заражений новым типом коронавируса произошла в хостеле-общежитии в Новосергиевке, где проживали трудовые мигранты.

Сейчас под карантин поместили 154 человека, проживающих в хостеле. Для тех, кто уже заразился инфекцией, на территории развернули мобильный госпиталь, где пациенты будут находиться под наблюдением медиков.

Михаил Ильин выразил надежду, что власти успели вовремя принять меры для предотвращения распространения заболевания. Он также понадеялся на то, что число заразившихся COVID-19 в Новосергиевке не будет увеличиваться, сообщает Online47.

Он отметил, что Роспотребнадзор сейчас работает над выявлением первоисточника заражения или возможности заражения третьих-четвертых лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 120 человек заболели коронавирусом в хостеле в Ленобласти.