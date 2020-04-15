Больше 120 человек заболели коронавирусом в хостеле в Ленобласти

В хостеле в поселке Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти подтвердили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 120 человек.

«88 новых. Вчера было 35», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Всего в регионе зарегистрировано 108 новых зараженных. За последние сутки коронавирус нашли в хостеле в Новосергиевке, а также в Кудрово, Выборге, Гатчине, Тосно, Пикалево и др. С начала пандемии в Ленобласти выявлено 295 случаев COVID-19, выздоровели пять человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

Напомним, в нелегальном хостеле в поселке Новосергиевка выявили коронавирус. В здании, по данным пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти, проживало около 500 мигрантов. Все они проходят проверку на COVID-19. Зараженных разместили в палаточном госпитале, так как мест в самом хостеле недостаточно.