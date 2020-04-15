Около 500 мигрантов из хостела в Новосергиевке оказались под угрозой коронавируса

Вспышка коронавируса произошла в нелегальном хостеле в поселке Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти, где проживают около 500 мигрантов. Инфекцию пока подтвердили у 35 из них. Зараженных переселили в палаточный госпиталь.

«Было 10, вчера прибавилось 25. По вчерашним данным 35, но скорее всего их будет больше, потому что анализы еще делают», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Зараженные переселили в теплые палатки МЧС. Развернуть палаточный госпиталь было решено так как в самом хостеле спальных мест недостаточно. Палатки отапливаются и оборудованы душами, туалетами и мебелью. Лечение мигрантов ведется на месте. Приезжают врачи, госпиталь обслуживает команда из 4 спасателей.

Изначально сообщалось, что в хостеле проживает 154 мигранта. Однако затем стало известно, что их около 500 человек. Вместе с персоналом хостела они остаются в карантинной зоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по факту обнаружения коронавируса в нелегальном хостеле в Новосергиевке возбудили уголовное дело.