В Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения хостела с заболевшими мигрантами

Положительные тесты на коронавирус оказались у 34 иностранцев.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем сообщается на сайте СУ СК России по Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов 10 апреля обнаружили нелегальный хостел в поселке Новосергиевка. Там проживали 154 человека, среди них у 14 человек были симптомы ОРВИ. Всех мигрантов попросили сдать тест на коронавирус, положительным он оказался у 34 человек. В результате власти Ленобласти приняли решение возвести палаточный госпиталь, рассчитанный на 88 человек. Там будут лечить иностранцев.

Тем временем полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил во Всеволожском районе. Предполагается, что во вспышке коронавируса виноват владелец хостела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти появится палаточный госпиталь для лечения мигрантов. Он рассчитан на 88 коек. На данный момент коронавирусом среди иностранцев заболели как минимум 34 человек.