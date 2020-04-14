В Ленобласти появится палаточный госпиталь для лечения мигрантов

Он рассчитан на 88 коек. На данный момент коронавирусом среди иностранцев заболели как минимум 34 человек.
Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области. Палаточный госпиталь для лечения мигрантов от коронавируса развернут в поселке Новосергиевка. Там будут помогать иностранцам, которые проживали в нелегальном хостеле. Коек хватит на 88 человек.
Напоминаем, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили общежитие, в нем находились 154 человека, положительные тесты получили 34 человека. Изначально признаки ОРВИ зафиксировали только у 14 человек, которых предусмотрительно переселили в отдельное помещение, но это не помогло избежать вспышки коронавируса. Все, кто не заболели, будут находиться на карантине на протяжении двух недель.
Полицейским предстоит выяснить, на кого работали мигранты.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирусом возможно заразиться от мертвого человека.