В Ленобласти появится палаточный госпиталь для лечения мигрантов

В Ленобласти появится палаточный госпиталь для лечения мигрантов
В госпитале будут помогать 88 мигрнатам.Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Он рассчитан на 88 коек. На данный момент коронавирусом среди иностранцев заболели как минимум 34 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области. Палаточный госпиталь для лечения мигрантов от коронавируса развернут в поселке Новосергиевка. Там будут помогать иностранцам, которые проживали в нелегальном хостеле. Коек хватит на 88 человек.

Напоминаем, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили общежитие, в нем находились 154 человека, положительные тесты получили 34 человека. Изначально признаки ОРВИ зафиксировали только у 14 человек, которых предусмотрительно переселили в отдельное помещение, но это не помогло избежать вспышки коронавируса. Все, кто не заболели, будут находиться на карантине на протяжении двух недель.

Полицейским предстоит выяснить, на кого работали мигранты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирусом возможно заразиться от мертвого человека.

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В Ленобласти появится палаточный госпиталь для лечения мигрантов
Коронавирусом возможно заразиться от мертвого человека