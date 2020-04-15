За сутки в Петербурге 50 жителей попались за нарушением самоизоляции

Стражи порядка составили 50 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ о нарушении самоизоляции, сообщили в комитете по вопросам законности.

Чаще всего петербуржцев останавливали на детских и спортивных площадках, а также в парках и скверах. Наибольшее количество протоколов составили в Петродворцовом районе — 19.

«Мы надеемся, что количество составленных протоколов не будет сильно расти. Уверена, что петербуржцы проявят сознательность и без крайней необходимости не будут выходить из дома, подвергая себя и окружающих опасности», — заявила глава комитета Ольга Аришина.

Напомним, что за нарушение самоизоляции физические лица могут получить штраф до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, юридические лица — до 300 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суды получили больше 300 дел о нарушении режима самоизоляции.