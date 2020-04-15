Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим

Белого медведя из немецкого зоопарка также могут усыпить. Фото: pixabay

Белого медведя из немецкого зоопарка также могут усыпить. Фото: pixabay

Директор зоопарка в городе Ноймюнстер (Германия) заявил, что в скором времени они будут вынуждены усыплять животных и скармливать их другим из-за нехватки средств на корм.

Как сообщает местная газета Die Welt, руководство зоопарка уже составило список животных, которых придется усыпить в первую очередь.

Директор зоопарка Верена Каспари привела в пример тюленей, которые ежедневно съедают по ведру рыбы, на которую у зоопарка уже нет средств. Она заявила, что она лучше усыпит зверей, чем позволит им умирать от голода.

Издание отметило, что этот зоопарк не попал под госпрограмму помощи малому бизнесу. По данным BBC News, за эту весну зоопарк уже потерял 150 тысяч фунтов стерлингов (13,8 млн рублей) из-за отсутствия посетителей.

Известно, что в зоопарке живет самый большой в Германии белый медведь по кличке Витус. Из-за его габаритов в зоопарке сомневаются, что смогут прокормить его, поэтому его судьба остается под вопросом.

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