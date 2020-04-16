Мэрия Москвы судится с мужем Алсу

Бизнесмена обвиняют в крупной задолженности перед городом.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова. Он владеет частью компании, которая использует старинный особняк на Большой Татарской. По непонятной причине у собственности накопились долги в размере более 260 тысяч рублей.

До сих пор семья артистки никак не комментирует информацию, так что она может оказаться фейком. Напоминаем, что Алсу состоит в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Они совместно растят троих детей – Микеллу, Рафаэля и Сафину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алсу призналась, что покупала голоса для Микеллы. Алсу заявила, что отправила 40 сообщений со своих двух номеров, а также просила делать так же родственников и друзей. Артистка также считает, что Микеллу поддержали поклонники мамы – она активно агитировала людей голосовать за девочку