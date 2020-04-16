В результате ДТП на Выборгской набережной в Большую Невку попали нефтепродукты

В Выборгском районе Северной столицы, ранним утром 16 апреля, фура протаранила ограждение Выборгской набережной и упала в воды Большой Невки.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома №37. На место происшествия вместе с полицейскими и медиками прибыли специалисты Росприроднадзора, чтобы оценить возможный ущерб, нанесенный акватории, передают в пресс-службе ведомства.

При первом осмотре эксперты не обнаружили признаков нефтеразлива, но позже, при попытке подъема рефрижератора бензин стал поступать в воду. С последствиями аварии на месте ДТП борются работники ГУП «Пиларн». Акваторию обрабатывают активной пеной и в ближайшее время будут установлены 30 метров боровых заграждений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 42-летний водитель фуры, упавшей в воду, погиб на месте. Причины аварии выясняются.