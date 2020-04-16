Ученые рассказали, как избежать осложнений на легкие при заболевании COVID-19

Специалист Университета штата Вирджиния, доктор медицинских наук Чжен Ян рассказал, как предотвратить осложнения на лёгких при заражении коронавирусой инфекцией.
Оказалось, что буквально спасти жизнь может приятная и несложная привычка: регулярные физические нагрузки. Занятия спортом, передает слова американского медика портал Eurekalert, способны снизить тяжесть дыхательной недостаточности, которая в большинстве случаев и приводит к смерти при заражении COVID-19.
Причиной положительного влияния физических упражнений является выработка антиоксиданта «внеклеточная супероксиддисмутаза» (EcSOD), уровень которого в организме заметно снижается во время болезни.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северо-Западном федеральном округе на наличие коронавирусной инфекции исследованы, в общей сложности, 190 тысяч человек.