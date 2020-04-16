Ученые рассказали, как избежать осложнений на легкие при заболевании COVID-19

Спорт иногда, в прямом смысле, может спасти жизнь. Фото: pixabay.com

Спорт иногда, в прямом смысле, может спасти жизнь. Фото: pixabay.com

Специалист Университета штата Вирджиния, доктор медицинских наук Чжен Ян рассказал, как предотвратить осложнения на лёгких при заражении коронавирусой инфекцией.

Оказалось, что буквально спасти жизнь может приятная и несложная привычка: регулярные физические нагрузки. Занятия спортом, передает слова американского медика портал Eurekalert, способны снизить тяжесть дыхательной недостаточности, которая в большинстве случаев и приводит к смерти при заражении COVID-19.

Причиной положительного влияния физических упражнений является выработка антиоксиданта «внеклеточная супероксиддисмутаза» (EcSOD), уровень которого в организме заметно снижается во время болезни.