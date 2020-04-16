16 апреля: за сутки в России выявлено 3448 новых заражений COVID-19

По последним данным, в России зарегистрировано почти 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах.

В столице за сутки прибавилось 1370 человек с положительным тестом на коронавирус, в Московской области — 467. В Санкт-Петербурге снова отмечается рост заболеваемости: выявлено 154 случая заражения. В общей сложности, в стране сейчас 27 938 пациентов с COVID-19 в 84 регионах страны.

В течение последних суток в России от коронавируса скончалось 34 человека, за все время пандемии — 232. При этом успешно выписаны по выздоровлению 318 человек за 15 апреля и 2304 пациента всего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный врач столичной Коммунарки Денис Проценко рассказал об итогах последних 45 дней работы медицинского учреждения в период коронавирусной пандемии.