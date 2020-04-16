В Петербурге резко снизились цены на посуточную аренду квартир

Чтобы избежать убытков, владельцы квартир сдают их в долгосрочную аренду. Фото: pixabay.com

Чтобы избежать убытков, владельцы квартир сдают их в долгосрочную аренду. Фото: pixabay.com

После объявления пандемии коронавирусной инфекции в мире рынок краткосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге сократился на 75%.

Квартиры, сдаваемые посуточно, стремительно теряют в цене. Об этом в четверг, 16 апреля, пишет «РБК Санкт-Петербург», ссылаясь на председателя Ассоциации сервисных апартаментов России Дмитрия Калинина. Еще зимой арендовать квартиру в Северной столице, в среднем, стоило от 2,5 до 3 тысяч рублей. Сейчас эта сумма снизилась более чем в два раза, на 65%.

Основной спрос сейчас составляют иностранные граждане, не успевшие покинуть Россию до закрытия границ. Поэтому многие владельцы сдаваемого жилья спешно меняют формат, предоставляя недвижимость в долгосрочную аренду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице соблюдают обязательный карантин почти 4,5 тысячи человек.