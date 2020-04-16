В Петербурге на карантине находятся почти 4,5 тысячи человек

В Северной столице ситуация с коронавирусом продолжает набирать обороты: количество зараженных и погибших увеличивается. Впрочем, растет и число выздоровевших пациентов

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге зафиксировано 154 новых случая инфицирования COVID-19. При этом обследовали на коронавирус в течение суток 7,9 тысяч человек. Еще 4386 петербуржцев находятся на строгом карантине: все они контактировали с заболевшими либо вернулись из-за границы.

57 человек проводят двухнедельный карантин в обсерватории, оборудованном в пансионате «Заря» в Репино, 892 находятся на домашней самоизоляции, еще 3437 — контактные. За это время о возвращении из-за границы сообщили еще 45 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в общей сложности по России число зараженных достигло 27 948 человек.