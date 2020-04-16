Ученый из Петербурга рассказал, какая прививка поможет противостоять коронавирусу

Ученый из Петербурга рассказал, какая прививка поможет противостоять коронавирусу
Вакцинация очень важна для организма человека. Фото: pixabay.com

Хоть в России коронавирус и начал стремительное распространение, количество заболевших и умерших в стране разительно отличается от цифр, которые фиксируются в Италии и США, где болезнь поразила рекордное количество граждан.

Сравнительно низкие показатели заболеваемости в РФ демонстрируются благодаря тому, что все граждане при рождении делают обязательную прививку от туберкулеза (БЦЖ). Об этом рассказал директор Института трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского государственного университета Рауль Гайнетдинов. Его слова приводит пресс-служба вуза.

Ученый отметил, что в странах, в которых самое большое количество заболевших и умерших, прививка либо не делалась никогда, либо была отменена.

Самая печальная ситуация с вирусом наблюдается в Америке. Там заболело 644 тысячи граждан, а умерли от коронавируса 28,5 тысяч из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые предположили, что прививка БЦЖ снижает риск заражения коронавирусом.

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